Toucy

Vacansport Toucy

Gymnase avenue de la Halte Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation. .

Gymnase avenue de la Halte Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 50 58 15 vacansport@sort-tremplin-puisayeforterre.fr

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English : Vacansport Toucy

L’événement Vacansport Toucy Toucy a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)