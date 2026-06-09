Vacansport Toucy Toucy
Vacansport Toucy Toucy lundi 17 août 2026.
Toucy
Vacansport Toucy
Gymnase avenue de la Halte Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation. .
Gymnase avenue de la Halte Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 50 58 15 vacansport@sort-tremplin-puisayeforterre.fr
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English : Vacansport Toucy
L’événement Vacansport Toucy Toucy a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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