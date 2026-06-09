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Vacansport Toucy Toucy

Vacansport Toucy Toucy lundi 17 août 2026.

Adresse : Gymnase avenue de la Halte

Ville : 89130 Toucy

Département : Yonne

Début : lundi 17 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Toucy

Vacansport Toucy

Gymnase avenue de la Halte Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation.   .

Gymnase avenue de la Halte Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 50 58 15  vacansport@sort-tremplin-puisayeforterre.fr

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English : Vacansport Toucy

L’événement Vacansport Toucy Toucy a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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