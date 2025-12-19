Toucy’Storic

Eglise Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

L’association Toucy’Storic organise pour la 8ème année consécutive, toujours avec le soutien de la librairie JOFAC et de l’association du Vieux Toucy, la journée du livre consacrée à l’histoire. Ce rendez-vous entre les auteurs et un public passionné d’histoire sous toutes ses formes devient un incontournable dans la région. Rendez-vous est donc pris dans l’église fortifiée Saint-Pierre de Toucy avec une quarantaine d’autrices et d’auteurs de renommée nationale de romans, documents, jeunesse, bandes dessinées. Organisation de conférences, débats et activités pour les plus jeunes. .

Eglise Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 53 78 77 jofac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Toucy’Storic

L’événement Toucy’Storic Toucy a été mis à jour le 2025-12-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !