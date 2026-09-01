Vernissage de l’exposition Michael Rice Place de l’Hôtel de Ville Toucy
samedi 12 septembre 2026 · Place de l’Hôtel de Ville · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Vernissage de l’exposition Michael Rice
Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La Galerie de l’Ancienne Poste est heureuse de présenter la première exposition en France du renommé céramiste irlandais basé à Dubaï Michael Rice, qui explore à travers une vingtaine d’œuvres récentes l’intersection entre la mémoire de la matière et la forme, au sein d’une série de vases sculpturaux constituant un ensemble d’œuvres savamment radical. Vernissage de l’exposition Michael Rice, en présence de l’artiste le samedi 12 septembre à 18 h. .
Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 33 00 contact@galerie-ancienne-poste.com
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English : Vernissage de l’exposition Michael Rice
L’événement Vernissage de l’exposition Michael Rice Toucy a été mis à jour le 2026-08-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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