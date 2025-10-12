Train de la fête de la pomme Gare Toucy
Gare Avenue de la Gare Toucy Yonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
La traditionnelle fête de la pomme se déroulera à Dracy-Sur-Ouanne le dimanche 11 octobre 2026. Allez-y par le train, c’est plus amusant. La pomme dans tous ses états, restauration, boissons fraîches ou chaudes sur place. Plusieurs navettes dans la journée. .
Gare Avenue de la Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 05 58 aaty@orange.fr
