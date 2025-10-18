Vacances de la Toussaint à la Pyramide du Loup ! Lieu-dit Les Gilats Toucy

Vacances de la Toussaint à la Pyramide du Loup ! Lieu-dit Les Gilats Toucy samedi 18 octobre 2025.

Vacances de la Toussaint à la Pyramide du Loup !

Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

La Pyramide du Loup se transforme pour Halloween ! A la lueur d’une lanterne, découvrez des citrouilles dans les couloirs lugubres de la Pyramide. Gare aux squelettes ou aux fantômes qui rôdent dans les parages…

Animations avec l’équipe de la Pyramide, ateliers et goûters.

Pendant toutes les vacances

– Contes et légendes autour du loup

Préparons nous à écrire un conte et ce, grâce au tarot de la Pyramide du Loup… Laissons nous guider par nos émotions et nos idées pour concocter notre propre histoire et créer notre propre légende ! Jeux avec énigmes pour les contes des Pitchouns !

– Sur les Traces des animaux de la forêt Découvrez les traces des mammifères et partez à leur rencontre…

– Suivons les chauves-souris Découvrez les Chauves-souris et leur cycle de vie. Étudiez leur alimentation et jouez au jeu de l’écholocation, le sixième sens de la chauve-souris

Samedi 1 Novembre à 16h

Goûter à la Pyramide du Loup ! .

Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47

English : Vacances de la Toussaint à la Pyramide du Loup !

German : Vacances de la Toussaint à la Pyramide du Loup !

Italiano :

Espanol :

L’événement Vacances de la Toussaint à la Pyramide du Loup ! Toucy a été mis à jour le 2025-08-29 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)