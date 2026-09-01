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Fête du train Gare de Toucy Toucy

samedi 26 septembre 2026 · Gare de Toucy · Toucy

Fête du train Gare de Toucy Toucy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Gare de Toucy
Adresse
Avenue de la Gare
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne
Tarif
3.5 3.5 3.5 Tarif enfant Tarif enfant

Toucy

Fête du train

Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy Yonne

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Rendez-vous en gare de Toucy pour fêter le train. Vous pourrez visiter le musée ferroviaire et le musée des ambulants de la Poste, visiter le train restaurant, les autorails Picasso. Navette toute la journée avec la draisine DU50. Navette à 15 h et à 16 h 30 en autorail entre Toucy-Ville et Toucy-Moulins. Restauration sur place, boissons chaudes et froides.   .

Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête du train

L’événement Fête du train Toucy a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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