Fête du train Gare de Toucy Toucy
samedi 26 septembre 2026 · Gare de Toucy · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Fête du train
Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy Yonne
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Rendez-vous en gare de Toucy pour fêter le train. Vous pourrez visiter le musée ferroviaire et le musée des ambulants de la Poste, visiter le train restaurant, les autorails Picasso. Navette toute la journée avec la draisine DU50. Navette à 15 h et à 16 h 30 en autorail entre Toucy-Ville et Toucy-Moulins. Restauration sur place, boissons chaudes et froides. .
Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête du train
L’événement Fête du train Toucy a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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