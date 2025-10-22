Train d’Halloween Toucy

Train d'Halloween Toucy mercredi 22 octobre 2025.

Train d’Halloween

Gare de Toucy

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

2025-10-22 2025-10-29 2025-10-31

Au départ de la gare de Toucy, embarquez dans le train spécial Halloween, le train fantôme du Transpoyaudin. D’effrayantes animations vous seront proposées pendant le voyage…

Départ de la gare de Toucy à 15 h et retour en gare de Toucy à 17 h 30 (se présenter en gare au moins 20 minutes avant le départ). Réservation obligatoire. .

Gare de Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 05 58

