Exposition Michel AKRICH – « Le flou n’est pas une idée abstraite », La Manutention, Avignon
samedi 19 septembre 2026 · La Manutention · Avignon
Informations pratiques
Exposition Michel AKRICH – « Le flou n’est pas une idée abstraite » 19 et 20 septembre La Manutention Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
La collection « Le flou n’est pas une idée abstraite » réunit plusieurs séries photographiques autonomes et néanmoins liées par une même obsession : sonder les territoires mouvants de la perception. Le flou, ici, est une matière à penser, un outil sensible qui interroge notre rapport au visible. Le flou, invite à regarder au-delà de la forme, à accepter l’instabilité comme source féconde. Il trouble la perception pour ouvrir un espace de ressenti, de doute, de silence ou de surgissement. Chaque série explore un seuil : celui entre présence et absence, entre mouvement et fixité. Les clichés sont le résultat d’un acte photographique pensé comme une pratique poétique et contemplative qui se dérobe au contrôle, qui échappe à la netteté du réel pour mieux en révéler la porosité. Le flou devient alors un espace d’hospitalité pour ce que l’on ne sait pas encore nommer. Le flou n’est pas une erreur, ni un défaut, même pas une concession. Il est un choix, une position, un langage.
Renseignements :
Site internet : www.michelakrichvisuels.com
Mail : akrich.photos@gmail.com
Tél : 06 65 64 60 49
La Manutention 4 rue des Escaliers Sainte-Anne, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 65 36 http://www.jazzalajmi.com/ [{« link »: « http://www.michelakrichvisuels.com »}, {« link »: « mailto:akrich.photos@gmail.com »}]
La collection « Le flou n’est pas une idée abstraite » réunit plusieurs séries photographiques autonomes et néanmoins liées par une même obsession : sonder les territoires mouvants de la perception. …
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