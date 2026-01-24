Exposition « moires-mémoires », Galerie Marcel-Duchamp Ecole des Beaux-Arts de Châteauroux Métropole, Châteauroux

Informations pratiques

Exposition « moires-mémoires » 1 octobre – 28 novembre Galerie Marcel-Duchamp Ecole des Beaux-Arts de Châteauroux Métropole Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T14:00:00+02:00 – 2026-10-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-28T14:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

L’Ecole des Beaux-arts de Châteauroux métropole présente dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, une exposition de Paul Pouvreau.

Témoignant d’une invention qui a révolutionné les représentations du réel, la photographie invite ainsi dès son avènement, les artistes impressionnistes à prendre en compte ce nouveau procédé technique dans l’exploration de leur médium.

Pour accompagner cet évènement, l’école souhaite présenter la démarche d’un artiste photographe contemporain, qui questionne et réinvente à partir de procédés photographiques, anciens ou traditionnels, comme le Diorama, la prise de vue de studio, le documentaire. Inscrit dans le champ de l’art contemporain, Paul Pouvreau met l’accent sur nos multiples façons de regarder, d’observer, d’interpréter notre environnement, par le filtre des images et des stimuli visuels qui traversent l’espace urbain. Son regard nous invite à un état de perception augmenté, où la déconstruction et reconstruction du point de vue, aboutit à une spatialisation de l’image et à un brouillage des représentations. Offrant des renvois à l’histoire de l’art (portraits, natures mortes, vanités…), il mêle la photographie et l’installation pour interroger le pouvoir des images et leur réelle signification dans un monde normé, codifié et saturé d’images.

L’EBACM présentera une exposition de Paul Pouvreau du 1er octobre au 28 novembre 2026.

Dans le contexte de cette exposition, l’artiste revisite son travail à l’échelle du lieu, en explorant les thématiques qui traversent son œuvre, à travers des dispositifs immersifs.

L’espace de la galerie devient ainsi un terrain d’expérimentation pour explorer à l’échelle de l’image, à partir de grands tirages de types muraux ou sur de grands voiles de tissus, déplaçant le cadre restreint de l’image, à celui plus immersif de l’architecture. En écho à l’histoire de la photographie, l’artiste nous rappelle de manière sous-jacente son intérêt pour le diorama.

Ce dispositif spectaculaire d’images peintes éclairées de manière changeantes, développé par Daguerre, résonnent avec des impressions réalisées à même des architectures en carton. Elles interrogent la perception, la fragilité des systèmes et la dimension éphémère des images.

Une exposition qui se conçoit comme une expérience singulière, liée au lieu et non reproductible.

Galerie Marcel-Duchamp Ecole des Beaux-Arts de Châteauroux Métropole 10/12 place Sainte Hélène 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254224020 https://www.chateauroux-metropole.fr/vivre-a-chateauroux/culture-vivre-a-chateauroux/les-beaux-arts/ L’Ecole des Beaux-Arts de Châteauroux Métropole (EBACM) est un établissement public dédié à l’enseignement des arts plastiques et à la diffusion de la création contemporaine, sur la base d’un projet d’éducation artistique ouvert à tous. Elle accueille 270 élèves en pratique amateur, 20 classes de l’éducation nationale et une classe préparatoire par an. Proche de la gare, arrêt de bus de ville (gratuits) à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’Ecole des Beaux-arts de Châteauroux métropole présente dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, une exposition de Paul Pouvreau.

©PaulPouvreau « perspectives cavalières, 2011 »