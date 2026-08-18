Exposition Mon petit point m’a dit Villeneuve
mardi 8 décembre 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Exposition Mon petit point m’a dit
4 rue Pavée Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08
fin : 2027-01-05
Date(s) :
2026-12-08
Exposition Mon petit point m’a dit… réalisée par Mes mains en or.
Guidé par Helen Keller, Louis Braille et Valentin Haüy, venez découvrir l’histoire du braille et de l’album tactile adapté. Comment écrit-on en braille ? Quelle est la recette pour une bonne image tactile ? À quoi ressemble un album illustré accessible aux enfants aveugles ? Grâce au mur d’expression braille et à la boite sensorielle, découvrez le texte et l’illustration autrement ! Une exposition qui invite petits et grands à découvrir et à expérimenter !
Tout public, à partir de 6 ans
Accessible pour les déficients visuels (audio, livres en braille, exploration tactile). .
4 rue Pavée Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45
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English :
Exhibition: “%AB My Little Stitch Told Me? %BB” by Mes mains en or.
L’événement Exposition Mon petit point m’a dit Villeneuve a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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