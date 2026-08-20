La chapelle de Chanteins et l’atelier du sabotier, Chapelle de Chanteins, Villeneuve

Informations pratiques

La chapelle de Chanteins et l’atelier du sabotier Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle de Chanteins Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Redécouvrez cette chapelle romane située au cœur de la Dombes, peu remaniée au cours des siècles et témoin d’un patrimoine architectural remarquable. Située à proximité du parcours « L’Ain à vélo », elle vous accueille pour des visites guidées toute la journée. À l’intérieur, une exposition photos surprise sera également à découvrir.

Ne manquez pas non plus la découverte d’un petit atelier local de fabrication de sabots, tel qu’il existait au siècle dernier, pour une immersion dans les savoir-faire d’autrefois.

Organisé par Les Amis de la chapelle de Chanteins

Chapelle de Chanteins 886 chemin de Chanteins 01480 VILLENEUVE Villeneuve 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes La chapelle de Chanteins se situe au centre d’un hameau dans la commune de Villeneuve, dans l’Ain. Sa construction date du XIe siècle, comme en témoigne son architecture typiquement romane.

Redécouvrez cette chapelle romane située au cœur de la Dombes, peu remaniée au cours des siècles et témoin d’un patrimoine architectural remarquable. Située à proximité du parcours « L’Ain à vélo », …

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