La chapelle de Chanteins et l’atelier du sabotier, Chapelle de Chanteins, Villeneuve
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Chanteins · Villeneuve
Informations pratiques
La chapelle de Chanteins et l’atelier du sabotier Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle de Chanteins Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Redécouvrez cette chapelle romane située au cœur de la Dombes, peu remaniée au cours des siècles et témoin d’un patrimoine architectural remarquable. Située à proximité du parcours « L’Ain à vélo », elle vous accueille pour des visites guidées toute la journée. À l’intérieur, une exposition photos surprise sera également à découvrir.
Ne manquez pas non plus la découverte d’un petit atelier local de fabrication de sabots, tel qu’il existait au siècle dernier, pour une immersion dans les savoir-faire d’autrefois.
Organisé par Les Amis de la chapelle de Chanteins
Chapelle de Chanteins 886 chemin de Chanteins 01480 VILLENEUVE Villeneuve 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes La chapelle de Chanteins se situe au centre d’un hameau dans la commune de Villeneuve, dans l’Ain. Sa construction date du XIe siècle, comme en témoigne son architecture typiquement romane.
Redécouvrez cette chapelle romane située au cœur de la Dombes, peu remaniée au cours des siècles et témoin d’un patrimoine architectural remarquable. Située à proximité du parcours « L’Ain à vélo », …
©Inventaire Région Auvergne Rhône Alpes
À voir aussi à Villeneuve (Ain)
- Cinéma en plein air Les enfants de la résistance Villeneuve 25 août 2026
- Fête votive de Villeneuve Villeneuve 11 septembre 2026
- Vide-greniers spécial musique Villeneuve 13 septembre 2026
- Venez découvrir l’église de Toulongergues, Église de Toulongergues, Villeneuve 19 septembre 2026
- Biblis en Folie Forro do sol Villeneuve 2 octobre 2026