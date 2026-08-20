Concours du jeune photographe à la chapelle de Chanteins, Chapelle de Chanteins, Villeneuve

Informations pratiques

Concours du jeune photographe à la chapelle de Chanteins Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle de Chanteins Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Un concours photo à la chapelle de Chanteins!

Avis aux photographes en herbe ! Les jeunes de 6 à 15 ans sont invités à réaliser une photo insolite du hameau de Chanteins et à l’envoyer à l’adresse chapelle.chanteins01@gmail.com avant 17h le samedi 19 septembre. Les trois meilleures photos seront récompensées. Remise des prix à 17h.

Organisé par Les Amis de la chapelle de Chanteins

Chapelle de Chanteins 886 chemin de Chanteins 01480 VILLENEUVE Villeneuve 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:chapelle.chanteins01@gmail.com »}] La chapelle de Chanteins se situe au centre d’un hameau dans la commune de Villeneuve, dans l’Ain. Sa construction date du XIe siècle, comme en témoigne son architecture typiquement romane.

Un concours photo à la chapelle de Chanteins!

©CCDSV