Exposition : Montauban, portrait d’une ville, CIAP – Ancien collège, Montauban

Informations pratiques

Exposition : Montauban, portrait d’une ville 19 et 20 septembre CIAP – Ancien collège Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez les grandes étapes de l’histoire de Montauban, depuis sa fondation en 1144 jusqu’à nos jours.

Entrez dans le Moyen Âge, où de nombreux objets archéologiques évoquent la ville médiévale. Traversez ensuite les XVIe et XVIIe siècles pour revivre les guerres de Religion, puis parcourez le XVIIIe siècle, période d’une grande richesse artistique et architecturale.

La maquette d’un pigeonnier vous plongera dans le monde rural du XIXe siècle, avant une incursion dans le XXe siècle, symbolisé par une porte monumentale Art déco.

Vous serez alors fin prêt pour partir à la découverte de Montauban.

Rendez-vous au 1er étage de l’Ancien Collège.

CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.

Nous vous proposons d’explorer les grandes étapes de l’histoire de la ville, depuis sa fondation en 1144 jusqu’à nos jours. Entrez dans le Moyen Âge où de nombreux objets archéologiques évoquent la à…

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