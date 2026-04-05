Exposition MOON Vivienne Art Galerie Paris
Exposition MOON Vivienne Art Galerie Paris dimanche 5 avril 2026.
Du 5 au 10 avril 2026. Art Vivienne Galerie, 75002 Paris. Gratuit. 14h-19h
Une traversée silencieuse dans les territoires du blanc et de l’abstraction.
Du dimanche 05 avril 2026 au vendredi 10 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-05T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-05T14:00:00+02:00_2026-04-05T19:00:00+02:00;2026-04-06T14:00:00+02:00_2026-04-06T19:00:00+02:00;2026-04-07T14:00:00+02:00_2026-04-07T19:00:00+02:00;2026-04-08T14:00:00+02:00_2026-04-08T19:00:00+02:00;2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T19:00:00+02:00;2026-04-10T14:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00
Vivienne Art Galerie 30 galerie Vivienne 75002 Paris
https://www.instagram.com/art_field21/
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