Exposition MOON Vivienne Art Galerie Paris

Du 5 au 10 avril 2026. Art Vivienne Galerie, 75002 Paris. Gratuit. 14h-19h

Une traversée silencieuse dans les territoires du blanc et de l’abstraction.

Du dimanche 05 avril 2026 au vendredi 10 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-10T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T14:00:00+02:00_2026-04-05T19:00:00+02:00;2026-04-06T14:00:00+02:00_2026-04-06T19:00:00+02:00;2026-04-07T14:00:00+02:00_2026-04-07T19:00:00+02:00;2026-04-08T14:00:00+02:00_2026-04-08T19:00:00+02:00;2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T19:00:00+02:00;2026-04-10T14:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00

Vivienne Art Galerie 30 galerie Vivienne 75002 Paris

https://www.instagram.com/art_field21/



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