Exposition Motifs ! De la rue au tissu Roubaix
Exposition Motifs ! De la rue au tissu Roubaix jeudi 30 avril 2026.
Roubaix
Exposition Motifs ! De la rue au tissu
117 Rue Montgolfier Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 11:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Le Non-Lieu vous présente sa prochaine exposition
MOTIFS ! De la rue au tissu
Motif architectural motif textile, trame urbaine trame du tissu, orner les villes ou les textiles archives de l’usine et œuvres contemporaines dialoguent autour du motif dans l’usine Cavrois-Mahieu.
Avec les artistes > Xavier Brisoux, Clémentine Carsberg, Maren Dubnick, Jennifer Hugot, Hugo Laruelle, Alice Leens, Coraline Magny, RASEC, Desislava Stoilova et la participation de l’ESAAT- Roubaix
Vernissage le 30 avril à 18h
Ouvertures
>> le 1er mai (11h-18h) et le 2 mai (14h-18h)
Le 22 mai (14h-18h), le 23 mai (14h-23h) et le 24 mai (14h-18h)
Atelier “Motifs & Façades”
avec les artistes de Maak & Transmettre
>> Le 23 mai de 15h à 17h
Performance collective de tissage sur l’usine avec l’artiste Maren Dubnick
>> Le 24 mai de 14h à 18h
Le Non-Lieu vous présente sa prochaine exposition
MOTIFS ! De la rue au tissu
Motif architectural motif textile, trame urbaine trame du tissu, orner les villes ou les textiles archives de l’usine et œuvres contemporaines dialoguent autour du motif dans l’usine Cavrois-Mahieu.
Avec les artistes > Xavier Brisoux, Clémentine Carsberg, Maren Dubnick, Jennifer Hugot, Hugo Laruelle, Alice Leens, Coraline Magny, RASEC, Desislava Stoilova et la participation de l’ESAAT- Roubaix
Vernissage le 30 avril à 18h
Ouvertures
>> le 1er mai (11h-18h) et le 2 mai (14h-18h)
Le 22 mai (14h-18h), le 23 mai (14h-23h) et le 24 mai (14h-18h)
Atelier “Motifs & Façades”
avec les artistes de Maak & Transmettre
>> Le 23 mai de 15h à 17h
Performance collective de tissage sur l’usine avec l’artiste Maren Dubnick
>> Le 24 mai de 14h à 18h .
117 Rue Montgolfier Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 80 99 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Non-Lieu presents its next exhibition:
MOTIFS! From street to fabric
Architectural motif textile motif, urban weave fabric weave, decorating cities or textiles: factory archives and contemporary works in dialogue around motif in the Cavrois-Mahieu factory.
With the artists > Xavier Brisoux, Clémentine Carsberg, Maren Dubnick, Jennifer Hugot, Hugo Laruelle, Alice Leens, Coraline Magny, RASEC, Desislava Stoilova and the participation of ESAAT- Roubaix
Opening April 30, 6pm
Openings
>> May 1 (11am-6pm) and May 2 (2pm-6pm)
May 22 (2-6pm), May 23 (2-11pm) and May 24 (2-6pm)
Motifs & Façades?
with Maak & Transmettre artists
>> May 23, 3pm to 5pm
Collective weaving performance on the factory floor with artist Maren Dubnick
>> May 24, 2 pm to 6 pm
L’événement Exposition Motifs ! De la rue au tissu Roubaix a été mis à jour le 2026-04-30 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Braderie & vide-grenier Grand Rue Roubaix 8 mai 2026
- IA : comprendre, tester et en parler, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 9 mai 2026
- IA : comprendre, tester et en parler, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 9 mai 2026
- IA comprendre, tester et en parler Roubaix 9 mai 2026
- Café des aiguilles Roubaix 9 mai 2026