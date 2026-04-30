Exposition Motifs ! De la rue au tissu Roubaix

Roubaix

Exposition Motifs ! De la rue au tissu

117 Rue Montgolfier Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 11:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Le Non-Lieu vous présente sa prochaine exposition

MOTIFS ! De la rue au tissu

Motif architectural motif textile, trame urbaine trame du tissu, orner les villes ou les textiles archives de l’usine et œuvres contemporaines dialoguent autour du motif dans l’usine Cavrois-Mahieu.

Avec les artistes > Xavier Brisoux, Clémentine Carsberg, Maren Dubnick, Jennifer Hugot, Hugo Laruelle, Alice Leens, Coraline Magny, RASEC, Desislava Stoilova et la participation de l’ESAAT- Roubaix

Vernissage le 30 avril à 18h

Ouvertures

>> le 1er mai (11h-18h) et le 2 mai (14h-18h)

Le 22 mai (14h-18h), le 23 mai (14h-23h) et le 24 mai (14h-18h)

Atelier “Motifs & Façades”

avec les artistes de Maak & Transmettre

>> Le 23 mai de 15h à 17h

Performance collective de tissage sur l’usine avec l’artiste Maren Dubnick

>> Le 24 mai de 14h à 18h

Le Non-Lieu vous présente sa prochaine exposition

MOTIFS ! De la rue au tissu

Motif architectural motif textile, trame urbaine trame du tissu, orner les villes ou les textiles archives de l’usine et œuvres contemporaines dialoguent autour du motif dans l’usine Cavrois-Mahieu.

Avec les artistes > Xavier Brisoux, Clémentine Carsberg, Maren Dubnick, Jennifer Hugot, Hugo Laruelle, Alice Leens, Coraline Magny, RASEC, Desislava Stoilova et la participation de l’ESAAT- Roubaix

Vernissage le 30 avril à 18h

Ouvertures

>> le 1er mai (11h-18h) et le 2 mai (14h-18h)

Le 22 mai (14h-18h), le 23 mai (14h-23h) et le 24 mai (14h-18h)

Atelier “Motifs & Façades”

avec les artistes de Maak & Transmettre

>> Le 23 mai de 15h à 17h

Performance collective de tissage sur l’usine avec l’artiste Maren Dubnick

>> Le 24 mai de 14h à 18h .

117 Rue Montgolfier Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 80 99 68

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English :

Le Non-Lieu presents its next exhibition:

MOTIFS! From street to fabric

Architectural motif textile motif, urban weave fabric weave, decorating cities or textiles: factory archives and contemporary works in dialogue around motif in the Cavrois-Mahieu factory.

With the artists > Xavier Brisoux, Clémentine Carsberg, Maren Dubnick, Jennifer Hugot, Hugo Laruelle, Alice Leens, Coraline Magny, RASEC, Desislava Stoilova and the participation of ESAAT- Roubaix

Opening April 30, 6pm

Openings

>> May 1 (11am-6pm) and May 2 (2pm-6pm)

May 22 (2-6pm), May 23 (2-11pm) and May 24 (2-6pm)

Motifs & Façades?

with Maak & Transmettre artists

>> May 23, 3pm to 5pm

Collective weaving performance on the factory floor with artist Maren Dubnick

>> May 24, 2 pm to 6 pm

L’événement Exposition Motifs ! De la rue au tissu Roubaix a été mis à jour le 2026-04-30 par Hauts-de-France Tourisme