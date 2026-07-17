EXPOSITION MYRIAM JACQUET Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION MYRIAM JACQUET

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Peintures

J’expose depuis 7 ans à la Maison du curiste et depuis 3 ans au casino de Luchon.

Baignant dans la nature et la montagne, c’est ma source principale d’inspiration.

Je rencontre mes sujets au détour du chemin lors de mes randonnées.

Entre ciel, montagne, rivière et lac, la lumière est là ! .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

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English :

L’événement EXPOSITION MYRIAM JACQUET Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE