EXPOSITION MYRIAM JACQUET Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon
mardi 18 août 2026 · Parc des Thermes · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION MYRIAM JACQUET
Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Peintures
J’expose depuis 7 ans à la Maison du curiste et depuis 3 ans au casino de Luchon.
Baignant dans la nature et la montagne, c’est ma source principale d’inspiration.
Je rencontre mes sujets au détour du chemin lors de mes randonnées.
Entre ciel, montagne, rivière et lac, la lumière est là ! .
Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr
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English :
L’événement EXPOSITION MYRIAM JACQUET Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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