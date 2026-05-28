Exposition Natacha Panot Sculpteur GIVRY Givry

Givry

Exposition Natacha Panot Sculpteur

GIVRY 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Natacha Panot, sculpteur, propose une 2e rencontre juste avant la fin de son expo. Elle apporte de nouvelles pièces, parle de son travail et de sa démarche. Ne manquez pas ce moment chaleureux. .

GIVRY 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté vgadreymadani@gmail.com

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English : Exposition Natacha Panot Sculpteur

L’événement Exposition Natacha Panot Sculpteur Givry a été mis à jour le 2026-05-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)