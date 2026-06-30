Exposition Ne perdons pas le Nord rue Audebert Rochefort
mardi 30 juin 2026 · rue Audebert · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Exposition Ne perdons pas le Nord
rue Audebert Restaurant Les Longitudes Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-01 2026-09-01
Exposition de Fabrice Pueyo, photographe, des îles Lofoten au Spitzberg.
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rue Audebert Restaurant Les Longitudes Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com
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English : Exhibition Ne perdons pas le Nord
Exhibition of photographs by Fabrice Pueyo, from the Lofoten Islands to Svalbard.
L’événement Exposition Ne perdons pas le Nord Rochefort a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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