Exposition Ne perdons pas le Nord rue Audebert Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Exposition Ne perdons pas le Nord

rue Audebert Restaurant Les Longitudes Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-01 2026-09-01

Exposition de Fabrice Pueyo, photographe, des îles Lofoten au Spitzberg.

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rue Audebert Restaurant Les Longitudes Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com

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English : Exhibition Ne perdons pas le Nord

Exhibition of photographs by Fabrice Pueyo, from the Lofoten Islands to Svalbard.

L’événement Exposition Ne perdons pas le Nord Rochefort a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan