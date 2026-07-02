Exposition : « Nommer le vivant, dire le monde », Musée d’Ethnographie – Université de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition : « Nommer le vivant, dire le monde » 19 et 20 septembre Musée d’Ethnographie – Université de Bordeaux Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nommer le vivant, dire le monde

Visite de l’exposition du musée d’ethnographie.

Appeler un chat « un chat », donner un nom juste aux choses qui nous entourent, c’est chercher à savoir de quoi l’on parle et à mieux comprendre le monde.

Dans toutes les langues et de tout temps, les humains nomment tout ce qui croise leur chemin : le vivant comme l’inerte, les autres humains comme les non-humains, ce qui se trouve sur Terre comme ce que l’on observe dans le ciel.

Nommer, c’est distinguer, classer, valoriser ou dévaloriser. C’est aussi exercer un pouvoir, dont les effets se répercutent sur notre manière de percevoir et d’habiter le monde.

Musée d’Ethnographie – Université de Bordeaux 10 rue elie gintrac, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557573161 https://meb.u-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/meb_univbdx/;https://www.facebook.com/museedethnographieuniversitedebordeaux/?locale=fr_FR

Nommer le vivant, dire le monde

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