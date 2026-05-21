Exposition “Nos héros préférés Landivisiau
Exposition “Nos héros préférés Landivisiau mercredi 17 juin 2026.
Landivisiau
Exposition “Nos héros préférés
Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-06-17
L’exposition Nos héros préférés propose la découverte graphique de 20 personnages-héros d’albums jeunesses publiés par la maison d’édition l’École des Loisirs, tout au long de ses cinquante années d’existence.
Des objets ludiques accompagnent l’exposition pour inviter enfants, parents et professionnels du livre découvrir les aventures de ces héros et à jouer avec eux.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .
Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
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English :
L’événement Exposition “Nos héros préférés Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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