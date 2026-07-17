Exposition : Notre-Dame-la-Grande, icône de Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François-Mitterrand · Poitiers
Informations pratiques
Exposition : Notre-Dame-la-Grande, icône de Poitiers Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque François-Mitterrand Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
L’exposition « Notre-Dame-la-Grande, icône de Poitiers » revient sur l’importance artistique de ce monument, son histoire, ses représentations et la place majeure qu’il occupe dans l’histoire de la cité poitevine, depuis sa construction à la fin du XIe siècle jusqu’à aujourd’hui.
Médiathèque François-Mitterrand 4 rue de l’Université, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 https://patrimoine.mediatheques-grandpoitiers.fr/
L’exposition Notre-Dame-la-Grande, icône de Poitiers revient sur l’importance artistique de ce monument, sur son histoire, sur ses représentations et sur sa place primordiale dans l’histoire de la sa…
©Nicolas Mahu
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