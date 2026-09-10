Exposition numérique des dessins du concours « Les p’tits artistes du patrimoine fouquierois », Mairie, rue Ovide Miont, Fouquières-lès-Béthune
samedi 19 septembre 2026 · Mairie, rue Ovide Miont · Fouquières-lès-Béthune
Informations pratiques
Exposition numérique des dessins du concours « Les p’tits artistes du patrimoine fouquierois » 19 et 20 septembre Mairie, rue Ovide Miont Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition en ligne sur le site internet de la commune (www.fouquieres-lez-bethune.fr) des dessins des jeunes fouquièrois réalisés dans le cadre du concours de dessin sur le thème « une soucoupe volante se pose au coeur du patrimoine de Fouquières ».
Visible sur le site internet de la commune et à l’entrée du magasin Cultura de Fouquières-lez-Béthune
La remise des prix du concours de dessin est prévue le samedi 10 octobre 2026 à 11h au magasin CULTURA de Fouquières-lez-Béthune
Mairie, rue Ovide Miont rue Ovide Miont Fouquières-lès-Béthune 62232 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 68 24 71 https://www.fouquieres-lez-bethune.fr [{« link »: « http://www.fouquieres-lez-bethune.fr »}] Parking
Exposition en ligne sur le site internet de la commune (www.fouquieres-lez-bethune.fr) des dessins des jeunes fouquièrois réalisés dans le cadre du concours de dessin sur le théme : une soucoupe se …
©Commune de Fouquières-lez-Béthune
À voir aussi à Fouquières-lès-Béthune (Pas-de-Calais)
- LANCEMENT SUR INTERNET DE L’INVENTAIRE PARTICIPATIF SUR L’HISTOIRE DU CIMETIERE DE FOUQUIERES-LEZ-BETHUNE, Eglise, Fouquières-lès-Béthune 19 septembre 2026
- LE PARCOURS VILLAGE PATRIMOINE DE FOUQUIERES LEZ BETHUNE, Mairie, rue Ovide Miont, Fouquières-lès-Béthune 19 septembre 2026
- Atelier manuel en lien avec le patrimoine, Mairie, rue Ovide Miont, Fouquières-lès-Béthune 19 septembre 2026
- CONCERT A L’EGLISE DE FOUQUIERES LEZ BETHUNE, Eglise, Fouquières-lès-Béthune 19 septembre 2026