[Exposition] Ô FEMMES, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

[Exposition] Ô FEMMES 7 – 11 mars Saint-Pierre Martinique Martinique
Pour plus d’infos : 0696 35 56 66
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T23:00:00+01:00
Saint-Pierre 97250 Martinique
Vernissage de l’exposition « Ô FEMMES » à la Salle municipal « La Guinguette », de Saint-Pierre / Visible jusqu’au 11 mars