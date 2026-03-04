RANDO KRÉYOL À SAINT-PIERRE, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

RANDO KRÉYOL À SAINT-PIERRE Dimanche 3 mai, 07h45 Saint-Pierre Martinique Martinique

Touristes, vacanciers et résidents sont les bienvenus. Adultes 25 € / Enfants 15 €. Scanner le QR CODE au bas de l’affiche pour accéder à la billetterie. Pour infos contactez le 0596 58 69 98 / 0696 01 49 80

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique

Rando urbaine, tous les 2 mois dans le Nord, en 3 temps : MARCHER dans la ville et découvrir en créole histoire, patrimoine, nature… ECRIRE le créole (atelier) DEGUSTER des spécialités locales