Exposition Objectif MOM, Bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon

Informations pratiques

Exposition Objectif MOM 30 mars – 30 juillet 2027 Bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Métropole de Lyon

pour toute question complémentaire et demande de visite de groupe, contacter communication@mom.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-30T09:00:00+02:00 – 2027-03-30T18:00:00+02:00

Fin : 2027-07-30T09:00:00+02:00 – 2027-07-30T17:00:00+02:00

De la fouille archéologique à la diffusion des savoirs, la photographie s’impose comme un outil indispensable aux équipes de recherche de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée. L’exposition OBJECTIF MOM 2027 invite le public à découvrir, en trois volets, comment l’image capture, analyse et donne à voir les vestiges du passé.

1. Sur le terrain : observer et enregistrer par l’image. – L’exposition s’ouvrira sur une immersion dans le quotidien des missions. Un aperçu de la diversité des sites étudiés par les équipes des composantes de la MOM et les témoignages de chercheurs et d’ingénieurs expliquant comment la photographie in situ documente et préserve les traces du passé.

2. Dans les laboratoires : quand l’image devient donnée scientifique. – Le deuxième volet plongera le visiteur dans les coulisses des laboratoires, où la photographie se transforme en outil d’analyse. Logiciels de traitement d’images ou de photogrammétrie permettent aux chercheurs d’extraire des informations invisibles à l’oeil nu : mesures, textures ou même des détails effacés par le temps. Les données et les images nourrissent des bases de données d’images scientifiques permettant l’étude de riches corpus accumulés au fil des décennies : un dialogue entre technologie et patrimoine, où chaque pixel peut devenir une clé pour comprendre l’histoire.

3. Vers le public : la science en partage grâce à l’image. – L’exposition interrogera la place des images de la recherche dans la société car la photographie n’est pas seulement un outil de recherche, mais aussi un pont entre la science et la curiosité de tous.

L’exposition OBJECTIF MOM 2027 veut mettre en lumière la richesse et la complexité des liens qui unissent l’archéologie, l’histoire et la philologie aux images, en montrant comment la photographie, à la fois outil et objet d’étude, contribue à notre connaissance des sociétés anciennes et à la préservation de leur mémoire. Elle offrira aussi une réflexion sur l’évolution des pratiques photographiques dans le domaine des sciences de l’Antiquité, tout en rappelant que chaque image est une invitation à voyager dans le temps et à devenir, à notre tour, les témoins du passé.

Bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 5 rue Raulin, 69007Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 4 72 71 58 00 http://www.mom.fr https://www.youtube.com/@MOM_Lyon;https://www.facebook.com/MOMCommunication/;https://www.instagram.com/mom__lyon/;https://www.canal-u.tv/chaines/mom-jean-pouilloux;https://www.linkedin.com/company/98152125 La Maison de l’Orient et de la Méditerranée est une fédération de recherche qui regroupe 4 laboratoires de recherche spécialistes de l’étude des sociétés anciennes en Méditerranée, Proche et Moyen-Orient ainsi qu’en Métropole. Elle regroupe aussi 7 plateformes technologiques et 6 services mutualisés dont une maison d’édition et une bibliothèque spécialisée. accessible en tramway : T1 arrêt Quai Claude Bernard, T2 arrêt Centre Berthelot.

Métro B, arrêt Jean Macé (700m).

De la fouille archéologique à la diffusion des savoirs, la photographie s’impose comme un outil indispensable aux équipes de recherche de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée. L’exposition MOM…

clichés de la MOM au fil du temps © Archives de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée