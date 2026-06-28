Exposition Objets de choix, Hôtel des Pénitentes, Angers

Informations pratiques

Exposition Objets de choix 19 et 20 septembre Hôtel des Pénitentes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Conçue à l’occasion du soixante-dixième anniversaire du Planning familial, cette exposition propose de raconter sept décennies de lutte et de les réinscrire dans le temps long des combats pour la liberté sexuelle. Les objets à voir et à toucher jalonnent un parcours sensible et sensoriel qui fait le lien entre le passé et le présent de grands enjeux contemporains, comme la charge contraceptive, l’accès à l’avortement, l’éducation à la sexualité, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou encore les controverses médicales.

Des visites guidées de l’exposition seront également proposées.

Hôtel des Pénitentes Boulevard Descazeaux, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054073 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/angers-patrimoine/ressources/fiches-patrimoine/laissez-vous-conter-l-hotel-des-penitentes/index.html L’hôtel des pénitentes est un très beau témoignage des nombreuses constructions qui s’élevèrent à Angers dans les années 1490-1580.

Vers la fin du XVe siècle, les religieux bénédictins de Saint-Nicolas font construire à proximité de leur abbaye, mais à l’intérieur des remparts, un bâtiment qui leur servirait de refuge en cas de troubles : c’est le logis de la Voûte.

Au plus fort de la Contre-Réforme, des Angevins, membres de la confrérie du Saint-Sacrement ont l’idée d’établir une communauté de dames pénitentes pour recevoir les femmes et les filles de mauvaise vie enfermées sur ordre de police (« le refuge »), mais aussi les repenties volontaires qui ne souhaitent pas retourner dans le monde. La fondation, officiellement établie par lettres patentes royales en 1642, est installée en 1649 au logis de la Voûte. A partir de la fin du XVIe siècle, la demeure passe de mains en mains. Le talentueux sculpteur baroque Biardeau, auteur du retable de la chapelle de la Barre à Angers, y réside quelque temps.

L’hôtel est visitable lors d’expositions et autres événements culturels.

Conçue à l’occasion du soixante-dixième anniversaire du Planning familial, cette exposition propose de raconter sept décennies de lutte et de les réinscrire dans le temps long des combats pour la Les…

© Exposition Objets de Choix