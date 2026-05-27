Exposition Œuvres sur papier Jean Buffile (1924-2000) Galerie Vincent Bercker Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Œuvres sur papier Jean Buffile (1924-2000)

Du 03/06 au 27/06/2026 le mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 19h. Le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-03

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-03

Présentation d’une trentaine d’œuvres. Surtout connu comme un des grands céramiste Aixois des années 1950, il a également réalisé à Aix-en-Provence et à Barbentane, entre 1970 et 2000, une importante production graphique sur papier et carton.

Dans cette série inédite et peu connue, Buffile utilise différentes techniques, l’encre, la mine de plomb, le stylo Bic, le feutre et la gouache.

Il s’agit de dessins étranges, mystérieux et parfois surréalistes. Le spectateur plonge dans un univers animal, végétal et minéral. Ces travaux de dimensions différentes, en noir ou en couleurs, sont inspirés par des créatures fantastiques et mythologiques, la Tarasque et les paysages de la Provence. .

Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 46 84 vbercker@yahoo.fr

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English :

Presentation of some thirty works. Best known as one of the great Aix ceramists of the 1950s, he also produced a large body of graphic work on paper and cardboard in Aix-en-Provence and Barbentane between 1970 and 2000.

L’événement Exposition Œuvres sur papier Jean Buffile (1924-2000) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence