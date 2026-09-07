Exposition « Ombres de pierres », Maison des arts, Aime-la-Plagne

Informations pratiques

Exposition « Ombres de pierres » 19 et 20 septembre Maison des arts Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Exposition de photographies artistiques sur les pierres remarquables du territoire des Versants d’Aime. Découvrez quelques exemplaires de pierres : linteaux gravées, calvaires, meules de moulins, inscriptions et colonnes romaines, pierres à cupules…

Maison des arts 7 rue de la Cachouriaz 73210 Aime Aime-la-Plagne 73210 Aime Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 25 70 74 75 https://www.versantsdaime.fr/culture-sports-loisirs/la-maison-des-arts/presentation/

Exposition de photographies artistiques sur les pierres remarquables du territoire des Versants d’Aime. Découvrez quelques exemplaires de pierres : linteaux gravées, calvaires, meules de moulins, et…

©Communauté de commune des versants d’Aime