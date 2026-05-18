Exposition Omnifood Rue du Château Bressuire
Exposition Omnifood Rue du Château Bressuire samedi 27 juin 2026.
Bressuire
Exposition Omnifood
Rue du Château Château de Bressuire Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-16 2026-08-18 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19
L’exposition Omnifood investit le Château de Bressuire ainsi que la Place de l’Hôtel de Ville, offrant un parcours artistique accessible à tous.
Artiste et photographe installée à Poitiers, Charlotte Parenteau-Denoël développe une œuvre audacieuse et plurielle, nourrie par l’histoire de l’art et le design.
Avec Omnifood, elle aborde une thématique résolument contemporaine le gaspillage alimentaire. Par des mises en scène décalées et percutantes, elle détourne objets et images du quotidien pour interpeller le regard du spectateur. Derrière une esthétique souvent ludique et colorée, ses œuvres invitent à une réflexion plus profonde sur nos modes de consommation.
Particularité de son travail toutes ses photographies sont réalisées sans trucage numérique. .
Rue du Château Château de Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80 mairie@ville-bressuire.fr
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English : Exposition Omnifood
L’événement Exposition Omnifood Bressuire a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais
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