UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bressuire

Exposition “Omnifood” de Charlotte Parenteau-Denoël, Château de Bressuire, Bressuire

samedi 19 septembre 2026 · Château de Bressuire · Bressuire

Exposition “Omnifood” de Charlotte Parenteau-Denoël, Château de Bressuire, Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Bressuire
Adresse
Rue du Château, 79300 Bressuire, France
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit.

Exposition “Omnifood” de Charlotte Parenteau-Denoël 19 et 20 septembre Château de Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’univers original de cet artiste qui, à travers ses photographies, détourne les objets du quotidien avec humour et créativité. Ses œuvres portent un regard décalé sur notre société de consommation et invitent à réfléchir sur notre rapport aux objets qui nous entourent.

Château de Bressuire Rue du Château, 79300 Bressuire, France Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549804980 https://www.ville-bressuire.fr/index.php/ma-ville/decouvrir-bressuire/le-patrimoine Architecture militaire médiévale. Première mention du château en 1029. Le château appartient à la famille des Beaumont-Bressuire du XIe siècle jusqu’au début du XVIe siècle. Le château fort avec douves et murailles a été récemment rénové. Le logis en son centre est néo-gothique (partie visitable en jours d’exposition).
À travers ses photographies originales, l’artiste détourne les objets du quotidien pour

©DR

À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)