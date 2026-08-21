Exposition “Omnifood” de Charlotte Parenteau-Denoël, Château de Bressuire, Bressuire

Informations pratiques

Exposition “Omnifood” de Charlotte Parenteau-Denoël 19 et 20 septembre Château de Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’univers original de cet artiste qui, à travers ses photographies, détourne les objets du quotidien avec humour et créativité. Ses œuvres portent un regard décalé sur notre société de consommation et invitent à réfléchir sur notre rapport aux objets qui nous entourent.

Château de Bressuire Rue du Château, 79300 Bressuire, France Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549804980 https://www.ville-bressuire.fr/index.php/ma-ville/decouvrir-bressuire/le-patrimoine Architecture militaire médiévale. Première mention du château en 1029. Le château appartient à la famille des Beaumont-Bressuire du XIe siècle jusqu’au début du XVIe siècle. Le château fort avec douves et murailles a été récemment rénové. Le logis en son centre est néo-gothique (partie visitable en jours d’exposition).

À travers ses photographies originales, l’artiste détourne les objets du quotidien pour

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