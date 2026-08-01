Exposition Origines Espace Saint-Jacques Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Exposition Origines

Du 15/08 au 05/09/2026 le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 16h à 19h. Le vendredi et les week-ends de 10h à 19h. Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-08-15

Michel ARNAUD et Christine LOPEZ, peintres tous les deux, habitants du sud-est, ont invité des amis artistes du sud-ouest, photographes, plasticiens, céramiste pour présenter ensemble, une exposition sur le thème des Origines .

Cette exposition invite à s’interroger sur nos racines.

Christine CHANTELAUZE, Gilles TELLIER et Frédérique MICHAUD ont répondu à leur proposition et travaillé pendant une année à l’élaboration de ce projet commun. L’exposition sera la rencontre de leurs cheminements.

Interrogations, voyage intérieur, mythologie personnelle, chacun plonge dans son histoire singulière. D’une histoire à l’autre le spectateur est renvoyé à la sienne, rejoignant les artistes dans cette quête de qui sommes-nous ? .



Vernissage le 14 août 2026 à 18h. .

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63

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English :

Michel ARNAUD and Christine LOPEZ, both painters living in the southeast, have invited artist friends from the southwest—photographers, visual artists, and a ceramist—to join them in presenting an exhibition on the theme of Origins.

L’événement Exposition Origines Lambesc a été mis à jour le 2026-08-07 par Maison du Tourisme de Lambesc