Exposition Origines Espace Saint-Jacques Lambesc
samedi 15 août 2026 · Espace Saint-Jacques · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Exposition Origines
Du 15/08 au 05/09/2026 le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 16h à 19h. Le vendredi et les week-ends de 10h à 19h. Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-08-15
Michel ARNAUD et Christine LOPEZ, peintres tous les deux, habitants du sud-est, ont invité des amis artistes du sud-ouest, photographes, plasticiens, céramiste pour présenter ensemble, une exposition sur le thème des Origines .
Cette exposition invite à s’interroger sur nos racines.
Christine CHANTELAUZE, Gilles TELLIER et Frédérique MICHAUD ont répondu à leur proposition et travaillé pendant une année à l’élaboration de ce projet commun. L’exposition sera la rencontre de leurs cheminements.
Interrogations, voyage intérieur, mythologie personnelle, chacun plonge dans son histoire singulière. D’une histoire à l’autre le spectateur est renvoyé à la sienne, rejoignant les artistes dans cette quête de qui sommes-nous ? .
Vernissage le 14 août 2026 à 18h. .
Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63
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English :
Michel ARNAUD and Christine LOPEZ, both painters living in the southeast, have invited artist friends from the southwest—photographers, visual artists, and a ceramist—to join them in presenting an exhibition on the theme of Origins.
L’événement Exposition Origines Lambesc a été mis à jour le 2026-08-07 par Maison du Tourisme de Lambesc
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