Exposition OUT OF BODY MU Galerie Arles

Informations pratiques

Arles

Exposition OUT OF BODY

Du 06/07 au 19/07/2026 tous les jours de 10h à 19h30. MU Galerie 12 rue de La Rotonde Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Une immersion sensible entre figuration et abstraction. À travers une écriture photographique intime, l’artiste explore les liens invisibles entre le corps, l’esprit et les multiples visages de l’identité.

Fragments intimes d’une dualité silencieuse, l’artiste interroge le lien et l’équilibre fragile entre le corps et l’esprit. Elle révèle cette tension entre ce que nous percevons du monde et ce que nous ressentons intérieurement. Du figuratif à l’abstraction totale, elle met en images ces moments de déconnexion où l’on se perd soi-même, là où l’identité vacille et se réinvente. .

MU Galerie 12 rue de La Rotonde Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 80 92 45 diane.mussy@gmail.com

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English :

A sensitive exploration of the boundary between figuration and abstraction. Through an intimate photographic style, the artist explores the invisible connections between the body, the mind, and the many facets of identity.

L’événement Exposition OUT OF BODY Arles a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme d’Arles