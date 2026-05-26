Exposition panzani Médiathèque Parthenay
Exposition panzani Médiathèque Parthenay mardi 16 juin 2026.
Parthenay
Exposition panzani
Médiathèque 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-16
Des pâtes ! Des pâtes ! Oui, mais des Panzani ! Tout le monde connaît la ritournelle publicitaire. Mais le saviez-vous ? C’est ici, à Parthenay, que tout a commencé.
En partenariat avec les archives municipales, les élèves de sixième et cinquième de La Couldre sont partis à la découverte du patrimoine industriel de Parthenay. Ils lèvent le voile et vous invitent à revivre la fabuleuse histoire de la célébrissime marque française, de sa naissance en 1946 jusqu’à nos jours ! .
Médiathèque 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Exposition panzani
L’événement Exposition panzani Parthenay a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine
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