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Exposition panzani Médiathèque Parthenay

Exposition panzani Médiathèque Parthenay

Exposition panzani Médiathèque Parthenay mardi 16 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 6 Place Georges Picard

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Parthenay

Exposition panzani

Médiathèque 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-06-16

Des pâtes ! Des pâtes ! Oui, mais des Panzani ! Tout le monde connaît la ritournelle publicitaire. Mais le saviez-vous ? C’est ici, à Parthenay, que tout a commencé.

En partenariat avec les archives municipales, les élèves de sixième et cinquième de La Couldre sont partis à la découverte du patrimoine industriel de Parthenay. Ils lèvent le voile et vous invitent à revivre la fabuleuse histoire de la célébrissime marque française, de sa naissance en 1946 jusqu’à nos jours !   .

Médiathèque 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42  mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Exposition panzani

L’événement Exposition panzani Parthenay a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine

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