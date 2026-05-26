Exposition panzani Médiathèque Parthenay

Parthenay

Exposition panzani

Médiathèque 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-16

Des pâtes ! Des pâtes ! Oui, mais des Panzani ! Tout le monde connaît la ritournelle publicitaire. Mais le saviez-vous ? C’est ici, à Parthenay, que tout a commencé.

En partenariat avec les archives municipales, les élèves de sixième et cinquième de La Couldre sont partis à la découverte du patrimoine industriel de Parthenay. Ils lèvent le voile et vous invitent à revivre la fabuleuse histoire de la célébrissime marque française, de sa naissance en 1946 jusqu’à nos jours ! .

Médiathèque 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Exposition panzani

L’événement Exposition panzani Parthenay a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine