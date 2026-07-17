Exposition « Papi, dis-moi pourquoi les arbres pleurent ? », Fabrique Pola, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition « Papi, dis-moi pourquoi les arbres pleurent ? » 25 septembre – 1 novembre Fabrique Pola Gironde

entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-11-01T14:00:00+01:00 – 2026-11-01T19:00:00+01:00

Découvrez une exposition inédite à Bordeaux

Simon Gabourg interroge les mémoires enfouies et les traces laissées par les systèmes commerciaux et industriels. Artiste né à Pointe-à-Pitre et diplômé de l’école des Beaux-arts de Bordeaux en 2022, il explore la diversité des flux culturels, économiques, sociaux et politiques qui traversent nos sociétés contemporaines. Il propose de créer de nouveaux récits alternatifs, des mythes et des formes inédites, à partir des vestiges de matériaux et d’objets techniques marqués par l’histoire. Des récits où coexistent d’autres formes de vie et de résilience et où les fragments du passé nourrissent les mondes à venir.

Après un premier volet de son travail consacré à la palette de bois, Simon Gabourg déploie aujourd’hui un nouvel axe autour du caoutchouc, à partir du port de Bordeaux et de la Garonne, territoires porteurs d’un riche patrimoine industriel et commercial.

Bordeaux, port stratégique dans le commerce du caoutchouc, devient le point d’entrée d’une réflexion sur l’industrialisation, l’exploitation des ressources naturelles (hévéa) et leurs enjeux environnementaux.

Accompagné par Zébra3 et les Archives de Bordeaux Métropole * durant plusieurs mois sous forme d’une résidence de recherche et de création, le projet s’ancre dans des lieux spécifiques de Bordeaux, en passant par Taïwan et les Antilles, grâce à un ensemble de partenaires et met en lumière les croisements entre mémoire, infrastructures industrielles et transformations écologiques.

Fabrique Pola 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.zebra3.org »}]

Une traversée contemporaine de la mémoire du caoutchouc, de Bordeaux aux Antilles en passant par Taïwan, où se mêlent histoires industrielle, écologique et récit intime de l’artiste Simon Gabourg.

Simon Gabourg