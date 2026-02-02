Exposition Paradis | Gérard Chemit les Remparts Cognac
les Remparts M’CO ( musée des savoir-faire du cognac) Cognac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Jeunes de 13 ans à 25 ans révolus
Après une première exposition il y a deux ans sur La part des anges, l’an dernier sur Les carnets secrets des maîtres de chai, voici le 3ème volet des recherches mettant en valeur le patrimoine de notre région le paradis , acte 3 .
English : Paradis exhibition | Gérard Chemit
After a first exhibition two years ago on La part des anges , and last year on Les carnets secrets des maîtres de chai , here is the 3rd part of our research into the heritage of our region, le paradis , act 3 .
