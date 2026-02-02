Exposition Paradis | Gérard Chemit les Remparts Cognac

Exposition Paradis | Gérard Chemit

les Remparts M'CO ( musée des savoir-faire du cognac) Cognac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Jeunes de 13 ans à 25 ans révolus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Après une première exposition il y a deux ans sur La part des anges, l’an dernier sur Les carnets secrets des maîtres de chai, voici le 3ème volet des recherches mettant en valeur le patrimoine de notre région le paradis , acte 3 .

.

les Remparts M'CO ( musée des savoir-faire du cognac) Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 95 04 43 gchemit.empreintes@gmail.comm

English : Paradis exhibition | Gérard Chemit

After a first exhibition two years ago on La part des anges , and last year on Les carnets secrets des maîtres de chai , here is the 3rd part of our research into the heritage of our region, le paradis , act 3 .

