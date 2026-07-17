[Exposition] Parcours Archipel : Ptôse et Confluence #2, Musée Henri Barré, Thouars

Informations pratiques

[Exposition] Parcours Archipel : Ptôse et Confluence #2 19 et 20 septembre Musée Henri Barré Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

De village en village et d’un site à l’autre, comme autant d’îlots au milieu d’un océan de terres cultivées, le parcours Archipel réunit plusieurs propositions artistiques qui interrogent notre manière de regarder le territoire.

Dans différents espaces, publics ou privés, les œuvres se déploient comme un prolongement de l’activité de La Chapelle Jeanne d’Arc, Centre d’art contemporain d’intérêt national.

Avec Ptôse, l’artiste Simon Feydieu investit la cour en y installant une structure à la fois familière et déroutante. On y reconnaît la forme de l’arche, héritée de l’architecture religieuse et notamment du patrimoine gothique environnant. Celui-ci marque profondément le quartier dans lequel Monsieur Barré fit construire sa maison, en écho à la collégiale du château des ducs de La Trémoille.

Les collections du musée, riches de plusieurs centaines d’objets liés au patrimoine local, s’inscrivent dans la ligne directrice tracée par les érudits thouarsais. Faïences, objets archéologiques, peintures et sculptures y sont notamment présentés.

Dans le cadre d’Archipel, cette exposition est complétée par Confluence #2, qui réunit des œuvres issues de l’artothèque de Châtellerault. Présentées aux côtés des collections du musée, celles-ci se fondent parfois avec elles, visuellement, conceptuellement ou avec humour.

Saurez-vous les distinguer ?

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549663697 https://thouarsetmoi.fr/ville-dhistoire/patrimoine-et-musee/musee-henri-barre Les collections rassemblent plusieurs thématiques : préhistoire, archéologie, céramiques, beaux-arts, ethnographie, et un ensemble d’objets issus des principaux monuments de la ville.

De village en village, d’un site à un autre, comme autant d’îlots au milieu d’un océan de terres cultivées, le parcours Archipel se présente comme un ensemble de propositions artistiques qui notre de…

©Ville de Thouars