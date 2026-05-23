Exposition “Park Chan-wook, par un matin calme” Lee Ufan Arles Arles

Arles

Exposition “Park Chan-wook, par un matin calme”

Du 06/07 au 04/10/2026 tous les jours. Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-07-06

Ouverture de l’exposition “Park Chan-wook, par un matin calme”, sous le commissariat de Valérie Duponchelle le 6 Juillet prochain !

“Park Chan-wook photographe, c’est la version contemplative de cet homme hyperactif qui met à profit ses moments de calme et de liberté pour photographier sans objectif déterminé. Ce qui attire son œil surentraîné. Ce qui le charme, le surprend, l’amuse.”

Valérie Duponchelle



Pendant la semaine d’ouverture des Rencontres, plusieurs moments forts avec l’artiste



09/07

– Visite guidée en présence de l’artiste dans le cadre des Rencontres d’Arles de 18h00 à 18H30.

– Park Chan-wook au Théâtre Antique dans le cadre des Nuits des Rencontres d’Arles de 21h45 à 00h00.



10/07

– Projection cinéma en présence de Park Chan-wook, en collaboration avec le Cinéma du Méjan à 16h00.



…et des visites guidées spécialement conçues par notre équipe de médiation !



Plus d’informations à venir ! .

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

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English :

The exhibition “Park Chan-wook: A Quiet Morning,” curated by Valérie Duponchelle, opens on July 6!

L’événement Exposition “Park Chan-wook, par un matin calme” Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles