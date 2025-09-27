Exposition Passé Recomposé à la Collégiale Saint Martin Angers
Exposition Passé Recomposé à la Collégiale Saint Martin Angers samedi 4 juillet 2026.
Angers
Exposition Passé Recomposé à la Collégiale Saint Martin
23 Rue Saint Martin Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Exposition de photographie au sein de la Collégiale Saint Martin. .
23 Rue Saint Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr
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English :
L’événement Exposition Passé Recomposé à la Collégiale Saint Martin Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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