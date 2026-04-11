Angers

La Fête du Vélo

Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Journée festive vélo et musique, gratuite, de 9h à 18h, sur 90 km de pistes cyclables en bord de Loire entre Angers et Saint-Florent-le-Vieil. .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

L’événement La Fête du Vélo Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers