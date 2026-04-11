La Fête du Vélo Angers
La Fête du Vélo Angers dimanche 21 juin 2026.
Angers
La Fête du Vélo
Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Journée festive vélo et musique, gratuite, de 9h à 18h, sur 90 km de pistes cyclables en bord de Loire entre Angers et Saint-Florent-le-Vieil. .
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
L’événement La Fête du Vélo Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers
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