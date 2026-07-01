Exposition : passeurs de traits « Pas d’avenir sans passé », Musée des Beaux-arts, Rouen

Informations pratiques

Exposition : passeurs de traits « Pas d’avenir sans passé » 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une quinzaine d’adhérents du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de la Métropole Rouen Normandie, en parcours d’insertion, se sont engagés dans une démarche de découverte, d’expression et de valorisation autour de leur patrimoine culturel personnel. Chacun des participants au projet a pu relier son histoire, ses références culturelles et sa créativité pour créer une exposition de passeurs.

Médiation le samedi 19 septembre de 14h à 16h

Exposition : palier sud

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

Une quinzaine d’adhérents du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de la Métropole Rouen Normandie, en parcours d’insertion, se sont engagés dans une démarche de découverte, d’expression et …

©Ivanovitch Fetiveau