Saint-Affrique

Exposition Passions et Créations

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-29

Venez nombreux découvrir l’exposition des jeunes de la Mission Locale !

Le Quai expose les œuvres des jeunes de la mission locale de Saint-Affrique .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

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English :

We hope to see many of you there to check out the exhibition by the young people from the Mission Locale!

L’événement Exposition Passions et Créations Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)