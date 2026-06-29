Exposition Passions et Créations Saint-Affrique
Exposition Passions et Créations Saint-Affrique lundi 29 juin 2026.
Saint-Affrique
Exposition Passions et Créations
Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-06-29
Venez nombreux découvrir l’exposition des jeunes de la Mission Locale !
Le Quai expose les œuvres des jeunes de la mission locale de Saint-Affrique .
Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
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English :
We hope to see many of you there to check out the exhibition by the young people from the Mission Locale!
L’événement Exposition Passions et Créations Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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