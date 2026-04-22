Exposition pastel entre des cîmes pastel de Daphné Bérard CREMERIE, espace d’art contemporain Passy
Exposition pastel entre des cîmes pastel de Daphné Bérard CREMERIE, espace d’art contemporain Passy samedi 2 mai 2026.
Passy
Exposition pastel entre des cîmes pastel de Daphné Bérard
CREMERIE, espace d’art contemporain 273 rue de l’Église Passy Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Daphné Bérard est née au pied des montagnes. Son imaginaire s’est nourri de ses engagements environnementaux, politiques et sociaux et interroge les notions de substance, de récit du lieu, de l’objet, et les pratiques de transmission de la mémoire.
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CREMERIE, espace d’art contemporain 273 rue de l’Église Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 85 09 07 contact@cremerie.art
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English : Daphné Bérard’s Exhibition pastel entre des cîmes pastel
Daphné Bérard was born at the foot of the mountains. Her imagination is nourished by her environmental, political and social commitments, and questions notions of substance, the narrative of place and object, and practices for transmitting memory.
L’événement Exposition pastel entre des cîmes pastel de Daphné Bérard Passy a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Passy
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