La Douze Passy Plaine-Joux Passy
La Douze Passy Plaine-Joux Passy samedi 16 mai 2026.
Passy
La Douze
Passy Plaine-Joux 321, chemin des Parchets Passy Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Trail innovant au format 12h où chacun crée sa propre course enchaînez librement différents parcours pour cumuler des points, en solo ou en relais, dans un cadre naturel exceptionnel face au Mont-Blanc.
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Passy Plaine-Joux 321, chemin des Parchets Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@ladouze-trail.com
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English : La Douze
An innovative 12-hour trail in which each person creates his or her own race: freely link up different routes to accumulate points, solo or in relays, in an exceptional natural setting facing Mont Blanc.
L’événement La Douze Passy a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Passy
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