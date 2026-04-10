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La Douze Passy Plaine-Joux Passy

La Douze Passy Plaine-Joux Passy samedi 16 mai 2026.

Lieu : Passy Plaine-Joux

Adresse : 321, chemin des Parchets

Ville : 74190 Passy

Département : Haute-Savoie

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Passy

La Douze

Passy Plaine-Joux 321, chemin des Parchets Passy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Trail innovant au format 12h où chacun crée sa propre course enchaînez librement différents parcours pour cumuler des points, en solo ou en relais, dans un cadre naturel exceptionnel face au Mont-Blanc.
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Passy Plaine-Joux 321, chemin des Parchets Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@ladouze-trail.com

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English : La Douze

An innovative 12-hour trail in which each person creates his or her own race: freely link up different routes to accumulate points, solo or in relays, in an exceptional natural setting facing Mont Blanc.

L’événement La Douze Passy a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Passy

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