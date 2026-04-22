Vernissage de l’exposition de Daphné Bérard pastel entre des cîmes pastel CREMERIE, espace d’art contemporain Passy

Passy

Vernissage de l’exposition de Daphné Bérard pastel entre des cîmes pastel

CREMERIE, espace d’art contemporain 273 rue de l’Église Passy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-02 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’espace CREMERIE vous invite à l’inauguration de l’exposition pastel entre des cîmes pastel de Dapné Bérard.

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CREMERIE, espace d’art contemporain 273 rue de l’Église Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 85 09 07 contact@cremerie.art

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English : Opening of Daphné Bérard’s exhibition pastel entre des cîmes pastel

Espace CREMERIE invites you to the opening of the exhibition pastel entre des cîmes pastel by Dapné Bérard.

L’événement Vernissage de l’exposition de Daphné Bérard pastel entre des cîmes pastel Passy a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Passy