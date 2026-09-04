Informations pratiques

Exposition patchwork & art floral Espace Le Goffic Pacé 8 – 15 octobre Ille-et-Vilaine

Entrée libre – Ouvert à tous

Exposition des ateliers patchwork et art floral

Découvrez les créations colorées et inspirantes des membres du club patchwork de la MJC de Pacé ! À travers des pièces uniques, alliant tradition et modernité, plongez dans l’univers créatif du patchwork, où chaque point raconte une histoire.

Le club d’art floral de la MJC se joindra aux quilteuses pour elles aussi vous faire découvrir leurs jolies créations.

Une exposition à ne pas manquer pour les amateurs d’art textile, d’art floral et de savoir-faire artisanal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-08T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-15T18:00:00.000+02:00

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Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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