Exposition patchwork & art floral, Espace Le Goffic, Pacé
jeudi 8 octobre 2026 · Espace Le Goffic · Pacé
Informations pratiques
Exposition patchwork & art floral 8 – 15 octobre Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine
Entrée libre – Ouvert à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T13:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T13:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00
Découvrez les créations colorées et inspirantes des membres du club patchwork de la MJC de Pacé ! À travers des pièces uniques, alliant tradition et modernité, plongez dans l’univers créatif du patchwork, où chaque point raconte une histoire.
Le club d’art floral de la MJC se joindra aux quilteuses pour elles aussi vous faire découvrir leurs jolies créations.
Une exposition à ne pas manquer pour les amateurs d’art textile, d’art floral et de savoir-faire artisanal.
Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne
Exposition des ateliers patchwork et art floral exposition patchwork
MJC de Pacé
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