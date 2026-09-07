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Exposition : Patrimoine en péril, Village de Pessan, Pessan

dimanche 20 septembre 2026 · Village de Pessan · Pessan

Exposition : Patrimoine en péril, Village de Pessan, Pessan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Pessan
Adresse
4 rue de l'église 32550 Pessan
Ville
32550 Pessan
Département
Gers
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition : Patrimoine en péril Dimanche 20 septembre, 10h00 Village de Pessan Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sous le porche de l’église, découvrez une exposition consacrée au thème « Patrimoine en péril ».
Documents, photographies et panneaux explicatifs présentent le projet de sauvegarde et de restauration de l’abbatiale de Pessan, mené avec le soutien de la Fondation du patrimoine. L’exposition met en lumière les enjeux liés à la préservation de cet édifice remarquable et les actions engagées pour le transmettre aux générations futures.

Lien vers la collecte : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-michel-de-pessan/104268.

Village de Pessan 4 rue de l’église 32550 Pessan Pessan 32550 Gers Occitanie [{« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-michel-de-pessan/104268 »}]
Sous le porche de l’église, découvrez une exposition consacrée au thème « Patrimoine en péril », adapté à la sauce locale. Elle présente le projet de sauvegarde et de restauration de l’abbatiale de À…

©Mairie de Pessan

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