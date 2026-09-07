Visite de l’église de Pessan, Village de Pessan, Pessan
samedi 19 septembre 2026 · Village de Pessan · Pessan
Informations pratiques
Visite de l’église de Pessan Samedi 19 septembre, 14h00 Village de Pessan Gers
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez l’église de Pessan lors d’une visite commentée animée par Pierre Seillan. Cet érudit local vous dévoilera l’histoire de l’édifice et les éléments remarquables de son patrimoine. Au fil d’anecdotes et de repères historiques, il mettra en lumière les richesses de ce lieu emblématique du village.
Une visite accessible à tous pour mieux comprendre l’histoire, l’architecture et le patrimoine de l’église.
Village de Pessan 4 rue de l’église 32550 Pessan Pessan 32550 Gers Occitanie
Découvrez l’église de Pessan à l’occasion d’une visite commentée avec Pierre Seillan. L’érudit local vous dévoilera l’histoire de cet édifice et les éléments remarquables de son patrimoine. À travers…
© Laurent Lainé
À voir aussi à Pessan (Gers)
- l’exposition de l’école, Abbatiale de Pessan, Pessan 18 septembre 2026
- Projection : les archives de Pessan, Village de Pessan, Pessan 20 septembre 2026
- Exposition : Patrimoine en péril, Village de Pessan, Pessan 20 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Saint-Michel, Abbatiale de Pessan, Pessan 20 septembre 2026