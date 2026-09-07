Visite de l’église de Pessan, Village de Pessan, Pessan

Informations pratiques

Visite de l’église de Pessan Samedi 19 septembre, 14h00 Village de Pessan Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez l’église de Pessan lors d’une visite commentée animée par Pierre Seillan. Cet érudit local vous dévoilera l’histoire de l’édifice et les éléments remarquables de son patrimoine. Au fil d’anecdotes et de repères historiques, il mettra en lumière les richesses de ce lieu emblématique du village.

Une visite accessible à tous pour mieux comprendre l’histoire, l’architecture et le patrimoine de l’église.

Village de Pessan 4 rue de l’église 32550 Pessan Pessan 32550 Gers Occitanie

Découvrez l’église de Pessan à l’occasion d’une visite commentée avec Pierre Seillan. L’érudit local vous dévoilera l’histoire de cet édifice et les éléments remarquables de son patrimoine. À travers…

© Laurent Lainé