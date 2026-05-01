Exposition patrimoine photographies Verrière du Château des Brasseurs Xertigny

Xertigny

Exposition patrimoine photographies

Verrière du Château des Brasseurs Mairie Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Exposition exceptionnelle Xertigny pendant la seconde Guerre mondiale ! Julien Thiébaut, qui s’intéresse au passé de Xertigny depuis déjà quelques années, propose une impressionnante collection de photographies et de cartes postales anciennes..

Soyez curieux et poussez la porte de l’ancienne conciergerie du Château!Tout public

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Verrière du Château des Brasseurs Mairie Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53

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English :

Exceptional exhibition: Xertigny during the Second World War! Julien Thiébaut, who has been interested in Xertigny?s past for several years, presents an impressive collection of old photographs and postcards…

Be curious and push open the door of the Château’s former conciergerie!

L’événement Exposition patrimoine photographies Xertigny a été mis à jour le 2026-05-07 par OT EPINAL ET SA REGION