La Golaye choppe de la bouteille Xertigny
La Golaye choppe de la bouteille Xertigny samedi 23 mai 2026.
Xertigny
La Golaye choppe de la bouteille
1110 rue Jules Bougel Xertigny Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:50:00
Date(s) :
2026-05-23
La Golaye coopérative fête ses 10 ans le samedi 23 Mai CONCERTS, SPECTACLES, ANIMATIONS, etc.
14h-1h30
Spectacles et concerts
Wouuu Houuu
Ça va foirer
Tut’ET
Supreme Tagueule Simone
Le Bal des Chrysanthèmes
Vente à emporter
Restauration sur place
10 bières à la pression + les softs et jus des copains locaux
Animations variées
– Atelier de dégustation/ zythologie (oenologie de la bière)
– Chorale
– Fresque murale participative avec Xavier Gury
– Sérigraphie de sous-bocks
Entrée à prix libre et conscientTout public
0 .
1110 rue Jules Bougel Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 49 87 41 83
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English :
La Golaye cooperative celebrates its 10th anniversary on Saturday May 23: CONCERTS, SHOWS, ANIMATIONS, etc.
2pm-1.30am
Shows and concerts
Wouuu Houuu
Ça va foirer
Tut?ET
Supreme Tagueule Simone
Le Bal des Chrysanthèmes
Takeaway
On-site catering
10 beers on draught + softs and juices from local friends
Various activities:
– Tasting workshop/ zythology (beer oenology)
– Choir
– Participatory mural with Xavier Gury
– Coaster screen-printing
Admission at free and conscious prices
L’événement La Golaye choppe de la bouteille Xertigny a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION