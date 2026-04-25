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La Golaye choppe de la bouteille Xertigny

La Golaye choppe de la bouteille Xertigny samedi 23 mai 2026.

Adresse : 1110 rue Jules Bougel

Ville : 88220 Xertigny

Département : Vosges

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Xertigny

La Golaye choppe de la bouteille

1110 rue Jules Bougel Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:50:00

Date(s) :
2026-05-23

La Golaye coopérative fête ses 10 ans le samedi 23 Mai CONCERTS, SPECTACLES, ANIMATIONS, etc.
14h-1h30
Spectacles et concerts
Wouuu Houuu
Ça va foirer
Tut’ET
Supreme Tagueule Simone
Le Bal des Chrysanthèmes

Vente à emporter
Restauration sur place
10 bières à la pression + les softs et jus des copains locaux
Animations variées
– Atelier de dégustation/ zythologie (oenologie de la bière)
– Chorale
– Fresque murale participative avec Xavier Gury
– Sérigraphie de sous-bocks
Entrée à prix libre et conscientTout public
0  .

1110 rue Jules Bougel Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 49 87 41 83 

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English :

La Golaye cooperative celebrates its 10th anniversary on Saturday May 23: CONCERTS, SHOWS, ANIMATIONS, etc.
2pm-1.30am
Shows and concerts
Wouuu Houuu
Ça va foirer
Tut?ET
Supreme Tagueule Simone
Le Bal des Chrysanthèmes

Takeaway
On-site catering
10 beers on draught + softs and juices from local friends
Various activities:
– Tasting workshop/ zythology (beer oenology)
– Choir
– Participatory mural with Xavier Gury
– Coaster screen-printing
Admission at free and conscious prices

L’événement La Golaye choppe de la bouteille Xertigny a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION

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