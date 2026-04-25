Xertigny

La Golaye choppe de la bouteille

1110 rue Jules Bougel Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:50:00

Date(s) :

2026-05-23

La Golaye coopérative fête ses 10 ans le samedi 23 Mai CONCERTS, SPECTACLES, ANIMATIONS, etc.

14h-1h30

Spectacles et concerts

Wouuu Houuu

Ça va foirer

Tut’ET

Supreme Tagueule Simone

Le Bal des Chrysanthèmes

Vente à emporter

Restauration sur place

10 bières à la pression + les softs et jus des copains locaux

Animations variées

– Atelier de dégustation/ zythologie (oenologie de la bière)

– Chorale

– Fresque murale participative avec Xavier Gury

– Sérigraphie de sous-bocks

Entrée à prix libre et conscientTout public

0 .

1110 rue Jules Bougel Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 49 87 41 83

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English :

La Golaye cooperative celebrates its 10th anniversary on Saturday May 23: CONCERTS, SHOWS, ANIMATIONS, etc.

2pm-1.30am

Shows and concerts

Wouuu Houuu

Ça va foirer

Tut?ET

Supreme Tagueule Simone

Le Bal des Chrysanthèmes

Takeaway

On-site catering

10 beers on draught + softs and juices from local friends

Various activities:

– Tasting workshop/ zythology (beer oenology)

– Choir

– Participatory mural with Xavier Gury

– Coaster screen-printing

Admission at free and conscious prices

L’événement La Golaye choppe de la bouteille Xertigny a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION